В Рязани пенсионер на «Форде» сбил семилетнего ребенка

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Фото: УМВД по Рязанской области
Во вторник, 23 июля, около дома №18 на проезде Шабулина произошло ДТП. Об этом сообщила
Примерно в 12:50 71-летний водитель Ford Focus наехал на семилетнюю девочку. По предварительной информации, ребенок находился не на пешеходном переходе.
В результате пострадавшая обращалась за медпомощью.
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