В одном из тамбовских прудов утонула женщина

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Фото: Pixabay.com
На пляже «Пригородный», возле клиники «Микрохирургия глаза» утонула тамбовчанка. Об этом сообщил
По предварительной информации, во вторник, 23 июля, 57-летняя женщина вышла с дачного домика и направилась в сторону пляжа, чтобы искупаться. Испуганная мать отправилась на поиски дочери, но нашла только вещи на берегу водоёма.
Утром следующего дня водолазы извлекли тело женщины из воды. В ведомстве отметили, что признаков, указывающих на насильственный характер смерти, при внешнем осмотре обнаружено не было.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства трагедии.
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