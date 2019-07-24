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В Новомичуринске обнаружили подводную пещеру. Об этом рассказала ГТРК «
Как сообщил телеканал, сейчас в городе началась подводная экспедиция.
Предполагается, что пещеру затопило во время строительства Рязанской ГРЭС, когда вода в Проне резко поднялась. Долгие годы вход в пещеру не могли найти.
Первые дайверы исследовали лишь часть пути, там, где смогли пройти с оборудованием. Они предположили, что протяженность уникального подземного объекта около двухсуот метров. Видимость под водой хорошая, это помогло подтвердить версию о сухопутном происхождении пещеры.
По легенде извилистый лаз — часть подземного хода, ведущего к сельской церкви.
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