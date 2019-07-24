В мичуринском сквере начали высаживать новые деревья, где ранее вырубили липы и каштаны

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В мичуринском сквере на улице Советской приступили к высадке деревьев, взамен лип и каштанов, которые вырубили из-за «старости». Об этом пишет тамбовский
В мэрии отметили, что подрядчик высадит первую партию серебристых кленов. Десять молодых деревьев высотой около четырех метров посадят с комом земли в специально подготовленные и удобренные ямы.
В конце недели запланирована высадка еще десяти деревьев на противоположной стороне парка.
Кроме того, осенью в сквере посадят каштаны и ели.
Фото с сайта газеты «Комсомольская правда»
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