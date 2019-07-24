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12:59, 24 июля 2019 255
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В липецком селе нашли труп пропавшего год назад мужчины

В липецком селе нашли труп пропавшего год назад мужчины

Фото: Pixabay.com

Жители села Тербуны обнаружили останки пропавшего год назад мужчины. Об этом со ссылкой на региональный следком сообщил сайт «Gorod48».

По предварительной информации, труп нашли новые владельцы дома в колодце во вторник, 23 июля. Он принадлежит 56-летнему жителя села, который пропал год назад из местной больницы. Известно, что он ушел из больницы в состоянии «спутанного сознания».

Следователи отметили, что внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, что может говорить о несчастном случае. Погибшего уже опознали родственники.


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