В липецком селе нашли труп пропавшего год назад мужчины

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Фото: Pixabay.com
Жители села Тербуны обнаружили останки пропавшего год назад мужчины. Об этом со ссылкой на региональный следком сообщил
По предварительной информации, труп нашли новые владельцы дома в колодце во вторник, 23 июля. Он принадлежит 56-летнему жителя села, который пропал год назад из местной больницы. Известно, что он ушел из больницы в состоянии «спутанного сознания».
Следователи отметили, что внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, что может говорить о несчастном случае. Погибшего уже опознали родственники.
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