В Липецке из-за подозрительного предмета эвакуировали автовокзал

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Фото: Pixabay.com
В Липецке из-за бесхозного рюкзака эвакуировали здание автовокзала. Об этом сообщил
По предварительным данным, посетители заметили рюкзак в зале ожидания и сообщили спецслужбам около 11:20 утра. На место приехали «скорая», полиция и МЧС. Они вывели вывели из здания более пятисот человек — сотрудников и пассажиров.
Сейчас на вокзале работают кинологи и взрывотехники. Информация о том, что предмет представляет реальную угрозу не подтверждается. Хозяина рюкзака пока не нашли. Оцепление еще не сняли.
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Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.