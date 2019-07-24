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13:21, 24 июля 2019 354
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В Липецке из-за подозрительного предмета эвакуировали автовокзал

В Липецке из-за подозрительного предмета эвакуировали автовокзал

Фото: Pixabay.com

В Липецке из-за бесхозного рюкзака эвакуировали здание автовокзала. Об этом сообщил сайт газеты «Комсомольская правда».

По предварительным данным, посетители заметили рюкзак в зале ожидания и сообщили спецслужбам около 11:20 утра. На место приехали «скорая», полиция и МЧС. Они вывели вывели из здания более пятисот человек — сотрудников и пассажиров.

Сейчас на вокзале работают кинологи и взрывотехники. Информация о том, что предмет представляет реальную угрозу не подтверждается. Хозяина рюкзака пока не нашли. Оцепление еще не сняли.


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