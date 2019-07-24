В Кораблине у инвалида украли его коляску

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Кораблине у 28-летнего инвалида украли его коляску. Пропажу молодой человек заметил утром, сообщила
Прибывшие на место оперативники выяснили, что накануне вечером родственники пострадавшего выпивали со знакомыми. Соседей возмутил шум, они вызвали полицейских, которые призвали собравшихся к тишине.
Гости ушли, однако двое из них — мужчины 30 и 28 лет — заметили, что за ними не заперли дверь, и решили вернуться. Злоумышленники забрали инвалидную коляску и попытались ее продать.
Подозреваемых разыскали. В отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа одной из тамбовских улиц запретили парковку из-за ремонта дороги
|
cледующая новость →В Туле неизвестные избили и ограбили мужчину
Куда с улиц Рязани исчезают зеленые насаждения?