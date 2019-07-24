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Фото: Pixabay.com
В среду, 24 июля, в Калужской области ожидается гроза с градом. Об этом сообщил
По сообщению ведомства, в ближайшие три часа с сохранением до конца дня по области местами ожидается сильный дождь, гроза, град, а также порывы ветра до 12-17 метров в секунду.
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