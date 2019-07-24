В Калуге на пожаре погибла женщина

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В Калуге на пожаре погибла 37-летняя женщина. Об этом сообщил
Во вторник, 23 июля, загорелся одноэтажный деревянный дом в садоводческом товариществе «Коммунальник». Судя по кадрам с места происшествия, пламя уничтожило здание полностью. На пепелище спасатели обнаружили тело женщины.
На место выезжали десять человек и три единицы техники. Причины пожара выясняются.
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