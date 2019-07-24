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Вечером во вторник, 23 июля, в Горроще Ford Focus наехал на пьяного мужчину. Инцидент произошел около дома №68 по улице Татарской, сообщили подписчики группы «
«Пострадал „Фокус“, разбилась бутылка. Яростные прохожие чуть не убили невнимательного прохожего», — отметил автор поста.
По его словам, на место вызвали скорую помощь, однако пешеход попытался убежать от медиков.
В комментариях пользователи сети написали, что пьяный мужчина не попадал под машину — он «просто шел по дороге и кинул пакет с бутылкой в Ford», а после этого «не давал проехать и пинал машину».
Официальной информации о происшествии пока не поступало.
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