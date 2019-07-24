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В Ермишинском районе утонул мужчина. Об этом сообщила
Тело подняли из Мокши у населенного пункта Азеево в 10:35 среды, 24 июля.
К работам привлекали шестерых спасателей и две единицы техники.
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