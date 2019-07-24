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16:18, 24 июля 2019 579
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В двух районах Рязанской области на неделю отключат газ

В двух районах Рязанской области на неделю отключат газ

В двух районах Рязанской области на неделю отключат газ. Об этом сообщили в «Газпром межрегионгаз Рязань».

Из-за ремонта трубы с 12:00 26 июля до 8:00 2 августа газа не будет в следующих населенных пунктах:

Скопинский район:

  • Скопин;
  • Большак;
  • Вердерево;
  • Вороновка;
  • Вослебово;
  • п/ст Вослебово;
  • Вязовенка;
  • Гореловка;
  • Городецкое;
  • Мшанка;
  • Гуменки;
  • Делехово;
  • Деменьшино;
  • Дмитриево;
  • Ермолово;
  • Желтухинский;
  • Заболотовское;
  • Заречный;
  • Ивановка;
  • Князево;
  • Коготково;
  • Комсомольский;
  • Конюхово;
  • Корневое;
  • Костемерово;
  • Красный городок;
  • Кремлево;
  • Кузьминка 2;
  • Кушуново;
  • Лопатино;
  • Московка;
  • Московский;
  • Моховое;
  • Наумово;
  • Немерово;
  • Новиково;
  • Новобараково;
  • Новые Кельцы;
  • Октябрьский;
  • Отрада;
  • р.п.Павелец;
  • с.Павелец;
  • ст.Павелец -2;
  • Петрушино (Корневское с/п);
  • Уланово;
  • Побединка;
  • Победное;
  • Поляны;
  • Поплевинский;
  • Пупки;
  • Рановка;
  • Рождествено;
  • Свинушки;
  • Хворощевка;
  • Секирино;
  • Старые Кельцы;
  • Успенское;
  • Чулково;
  • Шелемишево;
  • Шелемишевские Хутора;
  • Южный.

Милославский район:

  • Милославское;
  • Архангельское;
  • Арцыбашевские Шахты-3;
  • Богородицкое;
  • Большое Подовечье;
  • Борщевое;
  • Борщевка;
  • Воейково;
  • Горняк;
  • Гремячка;
  • Гулынки;
  • Данилово;
  • Дегтярка;
  • Зеленый;
  • Змеевка;
  • Казначеевка;
  • Кочуры;
  • Малое Подовечье;
  • Молодежный;
  • Мураевня;
  • Николаевка;
  • Ново-Александрово;
  • Озерки;
  • Покрово-Гагарино;
  • Потапово;
  • Пролетарский;
  • Свистовка;
  • Селезневка;
  • Большевик;
  • Софиевка;
  • Спасское;
  • Толстые;
  • Топилы;
  • Центральный;
  • Чернава;
  • Южный;
  • Подноволоки;
  • п/ст.Топилы.

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