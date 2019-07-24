Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:57, 24 июля 2019 737
 0    0

В четверг на восьми рязанских улицах отключат свет. Адреса

В четверг на восьми рязанских улицах отключат свет. Адреса

В четверг, 25 июля, на восьми рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работ на трансформаторной подстанции с 10:00 до 14:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • улица Авиационная, дома 13, 19, 27, 29, 31, 35, 39;
  • улица Яблоневая, дома 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
  • улица Сиреневая, дома 6, 20, 24;
  • 1-й Сиреневый проезд, дома 1, 3;
  • 2-й Сиреневый проезд, дома 4, 5, 8, 9, 14;
  • 3-й Сиреневый проезд, дома 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15;
  • 4-й Сиреневый проезд, дома 1-а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
  • 5-й Сиреневый проезд, дома 2, 8, 10, 12.

Работы производит МУП «РГРЭС».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальную шаурму

Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальную шаурму 5

Мы продолжаем знакомить вас с местами, где можно вкусно пообедать или перекусить в Рязани.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:28, 14 июля 2019 21 012
Рязанская фигуристка Александра Трусова представит Европу на международном турнире 2
17:44, 13 июля 2019 19 643
Румынская теннисистка Симона Халеп разгромила Серену Уильямс в финале Уимблдона
16:15, 12 июля 2019 16 599
В Туле открыли мемориальную доску легендарной велогонщице Любови Кочетовой
22:12, 12 июля 2019 13 850
Штаб для поиска десятилетнего пропавшего мальчика открыли в Приокском
17:30, 16 июля 2019 12 936
Команда «Автоимпорта» представит Рязань на всероссийском этапе спартакиады трудящихся
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум