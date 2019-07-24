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10:20, 24 июля 2019 739
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В аварии с перевернувшейся машиной на улице Гоголя пострадали трое. Фото

В аварии с перевернувшейся машиной на улице Гоголя пострадали трое. Фото

Фото: УМВД по Рязанской области

В аварии, которая произошла 23 июля на улице Гоголя, пострадали трое. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 50-летний водитель «УАЗа» ехал в сторону улицы Братиславской и на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу «ВАЗ-2110» под управлением 20-летнего водителя, двигавшегося в сторону улицы Гагарина.

После столкновения «УАЗ» отбросило на стоящий на перекрестке Kia Spectra, за рулем которой был 39-летний рязанец. Затем «буханка» перевернулась.

В результате ДТП травмы получили водитель «десятки» и пассажиры «УАЗа» в возрасте 40 и 63 лет, они обращались за медпомощью.


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