В аварии с перевернувшейся машиной на улице Гоголя пострадали трое. Фото

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Фото: УМВД по Рязанской области
В аварии, которая произошла 23 июля на улице Гоголя, пострадали трое. Об этом сообщила
По предварительной информации, 50-летний водитель «УАЗа» ехал в сторону улицы Братиславской и на нерегулируемом перекрестке
После столкновения «УАЗ» отбросило на стоящий на перекрестке Kia Spectra, за рулем которой был 39-летний рязанец. Затем «буханка» перевернулась.
В результате ДТП травмы получили водитель «десятки» и пассажиры «УАЗа» в возрасте 40 и 63 лет, они обращались за медпомощью.
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