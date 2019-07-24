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12:59, 24 июля 2019 355
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Тамбовские следователи разбираются в деле с вакцинами против кори

Тамбовские следователи разбираются в деле с вакцинами против кори

Фото: Pixabay.com

Тамбовские следователи разбираются в деле с вакцинами против кори. Об этом сообщил сайт регионального следкома.

По предварительной информации, полицейские обнаружили ряд сообщений в соцсетях, в которых тамбовчане жалуются на отсутствие препаратов для бесплатной вакцинации против полиомиелита и кори в некоторых детских поликлиниках города.

Кроме того, они наткнулись на сообщение от инвалида 2 группы, который несколько лет является федеральным льготником и с июня 2019 года перестал получать необходимый для него препарат.

Следователи начали проверку и по ее результатам примут процессуальное решение.


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