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Фото: Pixabay.com
Тамбовские следователи разбираются в деле с вакцинами против кори. Об этом сообщил
По предварительной информации, полицейские обнаружили ряд сообщений в соцсетях, в которых тамбовчане жалуются на отсутствие препаратов для бесплатной вакцинации против полиомиелита и кори в некоторых детских поликлиниках города.
Кроме того, они наткнулись на сообщение от инвалида 2 группы, который несколько лет является федеральным льготником и с июня 2019 года перестал получать необходимый для него препарат.
Следователи начали проверку и по ее результатам примут процессуальное решение.
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