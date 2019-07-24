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12:11, 24 июля 2019 160
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Тамбовские онкологи испробовали новую методику борьбы с раком

Тамбовские онкологи испробовали новую методику борьбы с раком

Фото: Pixabay.com

В Тамбовском онкодиспансере освоили новый метод борьбы с раком молочной железы. Об этом со ссылкой на региональный минздрав пишет сайт газеты «Комсомольская правда».

В ведомстве сообщили, что для больницы приобрели специальный датчик, благодаря которому диагностика заболевания и операции станут более щадящими для организма и снизят риск осложнений. Врачи уже провели несколько успешных операций.

Кроме того, помимо рака, датчик позволит более успешно лечить меланому.


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