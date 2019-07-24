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21:23, 24 июля 2019 132
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Скончался актер Рутгер Хауэр

Скончался актер Рутгер Хауэр

Фото: Kinopoisk.ru

В пятницу, 19 июля, в своем доме в Нидерландах после непродолжительной болезни скончался актер Рутгер Хауэр. Об этом со ссылкой на его агента передает «Интерфакс».

Хауэр умер в 75 лет, его похоронили в среду, 24 июля.

Согласно данным «Кинопоиска», лучшими работами голливудского актера считаются фильмы «Бегущий по лезвию», «Зов предков», «Леди-ястреб», «Попутчик», «Турецкие наслаждения».

В 1988 Хауэр получил «Золотой глобус» как лучший актер второго плана за роль советского узника концлагеря Александра Печерского в телефильме «Побег из Собибора».


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