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Фото: Kinopoisk.ru
В пятницу, 19 июля, в своем доме в Нидерландах после непродолжительной болезни скончался актер Рутгер Хауэр. Об этом со ссылкой на его агента передает «
Хауэр умер в 75 лет, его похоронили в среду, 24 июля.
Согласно данным «
В 1988 Хауэр получил «Золотой глобус» как лучший актер второго плана за роль советского узника концлагеря Александра Печерского в телефильме «Побег из Собибора».
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