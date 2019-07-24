«Сбербанк» предложил рязанцам кэшбэк по ипотеке

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанское отделение «Сбербанка» предложило своим клиентам кэшбэк по ипотеке.
«Наверное, сложно представить, что можно взять ипотеку по индивидуальной ставке, приобрести квартиру и при этом значительная часть средств уплаченных процентов будет возвращаться на ваш банковский счет. А между тем многие клиенты рязанского отделения „Сбербанка“ имеют такую уникальную возможность», — сообщили представители банка.
Отмечается, что «Сбербанк» стал участником проекта «Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту» муниципальной программы «Жилище» на 2016-2022 годы.
В ее рамках ряд жителей города, а именно работники бюджетной сферы (государственных и муниципальных учреждений, предприятий и организаций Рязани), молодые, многодетные или неполные семьи на протяжении пяти лет получают ежемесячные субсидии на возмещение затрат по уплаченным процентам по ипотечному кредиту*.
За счет субсидии возмещается порядка 11% от выданной ипотеки в течении первых пяти лет действия кредитного договора. Программа распространяется только на вновь выдаваемые ипотечные кредиты, количество участников ограничено.
Более подробную информацию об условиях программы можно узнать по телефону персонального менеджера ПАО «Сбербанк»
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Шиловском районе пропал 62-летний мужчина
|
cледующая новость →Владимирцы задолжали за газ почти миллиард рублей
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.