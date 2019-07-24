Рязанские активисты призвали власти построить дорогу в Шиловском районе

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Рязанские активисты ОНФ призвали власти построить дорогу в селе Сасыкино Шиловского района. Об этом сообщил
На частичное отсутствие и плохое состояние дорог пожаловались местные жители. По их словам, две улицы с несколькими десятками домов отрезаны от цивилизации: к ним ограничен доступ спасательных служб, а дети вынуждены ходить в школу через поле по два километра.
К одной части села Сасыкино, где расположены школа, почта, магазины и другие объекты социального значения, ведет нормальная заасфальтированная дорога, а в другую часть можно добраться только по грунтовой. В непогоду она превращается в глиняную кашу, по которой невозможно передвигаться даже пешком.
Как рассказывают местные жители, ребята часто вынуждены пропускать занятия из-за того, что физически не могут добраться до школы.
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