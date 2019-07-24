Рязанец едва не зарезал сестру, попросившую его помыть руки

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанец едва не зарезал свою сестру. Инцидент произошел в Московском районе, сообщила
Известно, что 43-летний мужчина нигде не работал. Он пришел домой, где были его сестра и мать, пьяным. 48-летняя женщина попросила брата помыть руки, но тот отказался и начал ругаться.
Во время конфликта рязанец схватил нож и замахнулся на родственницу. Подбежавшая мать стала выхватывать у сына оружие, а ее дочь в это время успела вызвать полицию.
Прибывшие правоохранители успокоили буяна. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьИз-за ремонта на улице Зубковой отключили холодную воду
|
cледующая новость →В Горроще пьяный рязанец попал под колеса «Форда» — соцсети
Мы продолжаем знакомить вас с местами, где можно вкусно пообедать или перекусить в Рязани.