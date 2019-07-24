Рязанцы смогут бесплатно проверить здоровье в одном из торговых центров

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26 июля, в пятницу, в ТРЦ «М5 Молл» пройдет День здоровья. Об этом сообщила пресс-служба торгового центра.
Мероприятие приурочено к всемирному дню борьбы с вирусным гепатитом. Как не попасть в группу риска, вовремя диагностировать болезнь и с чего начать профилактику, можно будет обсудить с врачам в «М5 Молл».
Кроме того, на медицинской площадке можно узнать основные показатели своего организма: уровень сахара и холестерина в крови, артериальное давление, пройти скрининговые исследования состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма.
Все исследования проводятся бесплатно. При посещении мобильной площадки желательно иметь при себе паспорт и полис ОМС.
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