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14:31, 24 июля 2019 265
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Рязанцы смогут бесплатно проверить здоровье в одном из торговых центров 1

Рязанцы смогут бесплатно проверить здоровье в одном из торговых центров

26 июля, в пятницу, в ТРЦ «М5 Молл» пройдет День здоровья. Об этом сообщила пресс-служба торгового центра.

Мероприятие приурочено к всемирному дню борьбы с вирусным гепатитом. Как не попасть в группу риска, вовремя диагностировать болезнь и с чего начать профилактику, можно будет обсудить с врачам в «М5 Молл».

Кроме того, на медицинской площадке можно узнать основные показатели своего организма: уровень сахара и холестерина в крови, артериальное давление, пройти скрининговые исследования состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма.

Все исследования проводятся бесплатно. При посещении мобильной площадки желательно иметь при себе паспорт и полис ОМС.


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