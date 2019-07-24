Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:53, 24 июля 2019 148
 0    0

Россияне смогут находиться на Мальдивах без виз в течение 90 дней

Россияне смогут находиться на Мальдивах без виз в течение 90 дней

Россияне смогут находиться на Мальдивах без виз в течение 90 дней. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

С 25 июля, вступит в силу соглашение между странами о взаимной отмене визовых требований.

Для того, чтобы находиться на территории Мальдив 90 дней необходимо иметь общегражданский заграничный, дипломатический или служебный паспорт.

При этом целью поездки не должна быть трудовая деятельность, учеба или постоянное проживание.

Аналогичные правила действуют для граждан Мальдивской Республики, посещающих Россию.

Ранее граждане России могли находиться на Мальдивах без визы в течение месяца.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
22 часа назад
Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальную шаурму

Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальную шаурму 5

Мы продолжаем знакомить вас с местами, где можно вкусно пообедать или перекусить в Рязани.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:05, 10 июля 2019 21 195
ФК «Рязань-ВДВ» подписал легионеров из Сербии и Азербайджана
12:28, 14 июля 2019 20 963
Рязанская фигуристка Александра Трусова представит Европу на международном турнире 2
17:44, 13 июля 2019 19 630
Румынская теннисистка Симона Халеп разгромила Серену Уильямс в финале Уимблдона
16:15, 12 июля 2019 16 589
В Туле открыли мемориальную доску легендарной велогонщице Любови Кочетовой
22:12, 12 июля 2019 13 825
Штаб для поиска десятилетнего пропавшего мальчика открыли в Приокском
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум