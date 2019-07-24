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Россияне смогут находиться на Мальдивах без виз в течение 90 дней. Соответствующий документ
С 25 июля, вступит в силу соглашение между странами о взаимной отмене визовых требований.
Для того, чтобы находиться на территории Мальдив 90 дней необходимо иметь общегражданский заграничный, дипломатический или служебный паспорт.
При этом целью поездки не должна быть трудовая деятельность, учеба или постоянное проживание.
Аналогичные правила действуют для граждан Мальдивской Республики, посещающих Россию.
Ранее граждане России могли находиться на Мальдивах без визы в течение месяца.
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