Наркотики или деньги. Мошенник из Архангельска полгода обманывал рязанцев

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани завершили расследование уголовного дела в отношении мошенника из Архангельска, который полгода обманывал местных жителей. Об этом сообщила
Известно, что с августа 2018 года по январь 2019 года мужчина успел позвонить семерым рязанцам под видом полицейского. Он сообщал людям преклонного возраста, что у их молодых родственников проблемы — у них якобы обнаружили наркотики.
Чтобы не привлекать нарушителей к ответственности «полицейский» требовал у рязанцев деньги — в разных случаях от 5 до 75 тысяч рублей. Всего потерпевшие перевели на счета мошенника 205 тысяч.
Правоохранители установили личность злоумышленника, разыскали его и доставили в Рязань, где его арестовали. Уголовное дело по части 2 статьи 159.3 УК РФ направили в суд.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЛипецкие полицейские оцепили сквер из-за двух сумок с вещами
|
cледующая новость →Во Владимирской области выросла «коммуналка»
Куда с улиц Рязани исчезают зеленые насаждения?