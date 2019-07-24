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9:47, 24 июля 2019 529
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Наркотики или деньги. Мошенник из Архангельска полгода обманывал рязанцев

Наркотики или деньги. Мошенник из Архангельска полгода обманывал рязанцев

В Рязани завершили расследование уголовного дела в отношении мошенника из Архангельска, который полгода обманывал местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что с августа 2018 года по январь 2019 года мужчина успел позвонить семерым рязанцам под видом полицейского. Он сообщал людям преклонного возраста, что у их молодых родственников проблемы — у них якобы обнаружили наркотики.

Чтобы не привлекать нарушителей к ответственности «полицейский» требовал у рязанцев деньги — в разных случаях от 5 до 75 тысяч рублей. Всего потерпевшие перевели на счета мошенника 205 тысяч.

Правоохранители установили личность злоумышленника, разыскали его и доставили в Рязань, где его арестовали. Уголовное дело по части 2 статьи 159.3 УК РФ направили в суд.


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