На производственную практику в РНПК пришли студенты российских вузов

На производственную практику в Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию, дочернее общество НК «Роснефть», пришли студенты ведущих инженерно-технических вузов России. Завод посетили более 50 будущих технологов, механиков, энергетиков и лаборантов из Москвы, Ставрополя, Екатеринбурга, Тамбова, Иваново, Смоленска, Новочеркасска, Санкт-Петербурга и Рязани.

К каждому студенту прикрепили опытного работника, под руководством которого он совершенствовал теоретические знания и практическое изучение процессов и технологий, применяемых в АО «РНПК». «Практику я прохожу на установке гидроочистки дизельного топлива, — рассказал Дмитрий Донской, студент третьего курса РГУ нефти и газа имени Губкина. — Мне, как и всем новичкам, сначала провели вводный инструктаж по технике безопасности, затем первичный инструктаж на установке. После вместе со своим руководителем практики — заместителем начальника установки Анатолием Панфиловым — мы прошли по объекту, и он в целом рассказал мне о работе технологической установки и завода. Я увидел прикладную сторону работы предприятия и смог понять, что помимо теории в его деятельности большую роль играют и другие факторы, в том числе экономические».

Тамара Мамедова, также студентка Губкинского университета факультета «Химические технологии и экология», впервые проходит производственную практику.

«Вообще в первый раз попала на нефтезавод. Это очень хорошее практическое подкрепление навыков, которые я получаю в вузе. Мой руководитель практики — ведущий инженер-лаборант исследовательской лаборатории Светлана Белова — провела для нас обзорную экскурсию, как по заводу, так и по лаборатории, все нам рассказала и показала. Мы всегда находимся с ней на связи, сейчас консультируемся в написании отчета. Если представится возможность, я постараюсь снова вернуться в РНПК», — поделилась студентка. Производственная практика для студентов — один из инструментов профориентационной работы предприятия в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие».

Завод активно сотрудничает с образовательными учебными заведениями, для школьников проводят презентации и экскурсии по заводу. В 2018 году 822 школьника побывали в РНПК с экскурсией.

Кроме того, в 2018 году состоялся первый выпуск профильного «Роснефть-класса» и четвертый выпуск студентов радиотехнического университета базовой кафедры «Химические технологии органических веществ», большинство из них трудоустроились в АО «РНПК». Ежегодно предприятие принимает на производственную и преддипломную практику студентов ссузов и вузов профильных направлений из Рязанского региона и других городов России. В 2018 году это были 211 студентов из РГРТУ, РГУ нефти и газа имени Губкина, МГУ имени Ломоносова, Казанского национального исследовательского технологического университета, Ивановского государственного энергетического университета, Санкт-Петербургского государственного университета, Рязанского колледжа электроники, Рязанского железнодорожного колледжа и других.

Во время прохождения практики студенты посещают технологические установки, занимаются на учебном полигоне, просматривают учебные фильмы об основных операциях рабочих профессий, изучают основы нефтепереработки. Кроме того, АО «РНПК» поддерживает учебные заведения региона, оснащая их компьютерным, интерактивным и лабораторным оборудованием. В 2018 году благотворительную помощь оказали Ивановскому энергетическому университету, Касимовскому нефтегазовому колледжу, Рязанскому колледжу электроники, радиотехническому университету, школе №43.