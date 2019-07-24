На Первомайском проспекте проехавшая на «красный» маршрутка снесла ВАЗ. Видео

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В воскресенье, 21 июля, на Первомайском проспекте произошло ДТП с участием маршрутки. Видео с камеры опубликовали в группе «
Как видно на кадрах, «ВАЗ-21099» начал движение со стороны улицы Маяковского на загоревшийся зеленый сигнал светофора. При этом микроавтобус, для которого уже горел «красный», продолжил на полной скорости ехать по Первомайскому проспекту.
От удара ВАЗ развернуло. Оба водителя и пассажиры маршрутки смогли самостоятельно выйти из автомобилей.
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Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.