На одной из тамбовских улиц запретили парковку из-за ремонта дороги

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В Тамбове из-за ремонта дороги с утра запретили парковаться на улице Сабуровской. Об этом сообщил
Стоянку ограничили на участке от улицы Мичуринской до улицы Пахотной. Вновь припарковаться на нем горожане смогут с 16:00.
Кроме того, в четверг, 25 июля, с 7:00 и до окончания работ нельзя будет оставить машины на улице Энгельса, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьТамбовские онкологи испробовали новую методику борьбы с раком
|
cледующая новость →В Кораблине у инвалида украли его коляску
Куда с улиц Рязани исчезают зеленые насаждения?