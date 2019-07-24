Липецкие полицейские оцепили сквер из-за двух сумок с вещами

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Вечером во вторник, 23 июля, липецкие полицейские оцепили сквер возле дома №117 на улице Гагарина из-за двух сумок с вещами. Соответствующие фото разместил
Для проверки сумок вызвали кинологический наряд. Оказалось, что в них находились личные вещи их владельца.
Оцепление со сквера сняли, сумки отвезли в отдел полиции. Фото портала «Gorod48.ru»
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани пенсионер на «Форде» сбил семилетнего ребенка
|
cледующая новость →Наркотики или деньги. Мошенник из Архангельска полгода обманывал рязанцев
Куда с улиц Рязани исчезают зеленые насаждения?