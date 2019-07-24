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14:41, 24 июля 2019 257
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Липчанина, забившего соседа кувалдой, освободили в зале суда

Липчанина, забившего соседа кувалдой, освободили в зале суда

Фото: Pixabay.com

Липчанина, забившего соседа кувалдой, освободили из-под стражи. Приговор вынес Правобережный райсуд в среду, 24 июля, сообщает портал «Lipetskmedia».

В конце января 2019 года в гаражном кооперативе на Соколе встретились двое мужчин и решили выпить в гараже. Во время застолья приятели вспомнили старые разногласия и тогда обвиняемый схватился за кувалду и нанес несколько ударов по голове своего соседа. Пострадавший скончался на месте от открытой черепно-мозговой травмы.

63-летний Владимир Унчиков обвинялся в убийстве, но коллегия присяжных посчитала, что его действия были необходимой обороной, тем не менее снисхождения он не заслуживает.

В итоге суд вынес приговор по части 1 статьи 108 УК РФ «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны» и приговорила мужчину к ограничению свободы на срок 1,5 года.

В зачет наказания войдут полгода, которые мужчина провел в СИЗО. Таким образом, пенсионер пробудет год под подпиской о невыезде.

Отметим, что с таким приговором не согласны родственники убитого мужчины. Они намерены обжаловать его в суде высшей инстанции.


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