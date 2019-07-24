Лидер рязанских коммунистов раскритиковал концепцию развития общественного транспорта в городе

Лидер рязанских коммунистов, депутат гордумы Денис Сидоров снова раскритиковал предложенную на обсуждение концепцию развития общественного транспорта в областном центре.

Поводом для заявления, опубликованного на странице депутата в соцсети, послужил отзыв лицензии у одного из перевозчиков, обслуживающего маршрут №91.

Приводим текст без изменений:

«Очередная проблема возникла с общественным транспортом. Лишен лицензии перевозчик, обслуживающий маршрут №91. Люди в Песочне и на Московском, пользовавшиеся этим маршрутом, остались по сути один на один с проблемой. Маршруток нет. Несколько автобусов 20-го маршрута муниципальной автоколонны не справляются с пассажиропотоком. Да и маршруты совпадают только по Песочне. А вторая часть — с Первомайского проспекта до Московского района — просто исчезла для пассажиров. И это не локальная проблема одного перевозчика и маршрута. Здесь опять вскрывается неработоспособность модели управления системой общественного транспорта в Рязани.

Разве о том, что перевозчика лишат лицензии, стало известно в один день? Нет! Шли судебные тяжбы и их исход был предсказуем и закономерен. В Рязани это уже не первый перевозчик, которого за технические нарушения лишают лицензии. Похожая ситуация была на 31-ом маршруте, и тогда пассажиры тоже „неожиданно“ остались без привычного транспорта. А администрация „спешно“ стала искать временного перевозчика и объявлять конкурс.

Почему это все нельзя делать параллельно, чтобы пассажиры не замечали „технические моменты“? Почему администрация не строит свою работу с перевозчиками так, чтобы таких казусов не возникало? Ведь действительно, претензии к перевозчикам носят чисто технический характер — не сданная отчетность по системе ГЛОНАСС, к примеру… И ладно, было бы кем оперативно заменить проштрафившегося перевозчика. Но система такова, что оперативно менять коммерсантов не получается. А муниципальная автоколонна также не может снять автобусы с одного маршрута и закрыть образовавшуюся прореху на другом — лишних автобусов просто нет, все на линии. Сам собой напрашивается вывод, что управление транспорта Рязани не справляется со своими обязанностями. Вызывают вопросы и решения в пользу коммерческих перевозчиков, когда возникают ситуации, подобные этой. Вместо того, чтобы максимально заполнить раскрученный маршрут муниципальным транспортом и, в том числе, поправить финансовое положение автоколонны-банкрота, управление опять начинает искать коммерсантов для перевозки жителей.

Нам ранее была представлена „реформа“ системы рязанского общественного транспорта. Уже многое сказано про то, как быстро питерскими разработчиками был подготовлен проект. Как не совпадают цифры по пассажиропотоку и многим другим моментам. Считаю, что данная концепция вообще не отвечает нуждам областного центра. Она лишь повторяет многолетнюю политику и практику по локальному решению регулярно возникающих проблем в системе и снова делает акцент исключительно на коммерческом транспорте.

„Новая концепция“ пытается специальными приемами заставить работать систему, которая давно не способна эффективно обслуживать полумиллионный областной центр. Считаю, что необходимо взять за основу принципиально другой подход, а старую систему поэтапно закрыть, как неудавшийся проект. Городу нужен свой собственный муниципальный транспорт и это очевидно! Как очевидно и то, что общественный транспорт коммерчески выгоден. Так почему город, нуждающийся в доходах, должен отдавать свои деньги частникам? Все равно, что вкладывать деньги в машину соседа в надежде, что он когда-нибудь отвезет тебя по делам или за грибами.

Рязанская область и город Рязань уже имеют опыт целевых многомиллионных субсидий для решения стратегических задач. В свое время 500 миллионов рублей выделялись на оснащение Шацкого мясоперерабатывающего завода. А Рязани примерно такую же сумму давали для приобретения техники под нужды Спецавтобазы по уборке городу. Сейчас снова необходимы целевые вливания для решения проблем автоколонны — приобретения муниципальных автобусов и троллейбусов. А параллельно должна вестись работа по выводу коммерческого транспорта из системы общественных перевозок. Рязани это будет выгодно во всех отношениях: налоги, экология, автомобильные пробки и многое другое. Возможно, и многомиллионная субсидия может не понадобится. На эффективном маршруте купленный в лизинг автобус сам себя окупит за 1,5-2 года.

Вот какую концепцию надо создавать, обсуждать и главное работать в реализации этой стратегической для города задачи».