Из-за ремонта трассы М-7 во Владимире перекроют один из перекрестков

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В ближайшее время на перекрестке федеральной трассы М-7 «Волга» и улицы Горького запланировали ремонт дороги. Об этом пишет
Точные сроки начала работ пока неизвестны: федеральные дорожники говорят, что все будет зависеть от погодных условий.
При этом в Упрдоре «Москва — Нижний Новгород» отметили, что подрядчик снимет старый асфальт и вместо него положит щебеночно-мастичный асфальтобетон. Работы будут проходить ночью — с 23:00 до 06:00.
Так, днем автомобилисты смогут проехать по перекрестку в обычном режиме, а вот ночью сквозное движение и левые повороты закроют. Выехать с улицы Горького на Юрьев-Польское шоссе можно будет только через поворот в районе Веризино, а для того, чтобы попасть с Содышки на Горького, придется доехать до поселка РТС и повернуть на светофоре в районе улицы Белоконской.
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