Из палатки на улице Есенина изъяли 20 литров незаконного алкоголя

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Из палатки на улице Есенина изъяли 20 литров алкоголя, который продавали без лицензии. Нарушения обнаружили во время рейда, проходившего с 23 по 24 июля, сообщила
Всего правоохранители выявили шесть фактов незаконной продажи спиртного и изъяли 68 литров алкоголя. В отношении продавцов возбудили административные производства.
В администрацию города направили письма с требованием расторжения договора с собственниками торговых объектов.
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Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.