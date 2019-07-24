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15:01, 24 июля 2019 113
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Глава таможни в Коврове позволила незаконно вывезти лес на четыре миллиона рублей

Глава таможни в Коврове позволила незаконно вывезти лес на четыре миллиона рублей

Фото: Pixabay.com

Главного инспектора Ковровского таможенного поста Владимирской таможни Надежду Федорову обвиняют в халатности. Об этом сообщает сайт ТРК «Губерния», ссылаясь на пресс-службу владимирского УФСБ.

По предварительным данным, в период с 2016 по 2018 год Федорова разрешила выпуск 25 незаконных таможенных деклараций. Так, она допустила преступный вывоз из России более 1200 кубометров пиломатериалов на сумму более четырех миллионов рублей.

В отношении таможенницы возбудили уголовное дело по статье о халатности. Ей грозит штраф до 120 тысяч рублей или арест на три месяца.


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