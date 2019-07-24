Глава таможни в Коврове позволила незаконно вывезти лес на четыре миллиона рублей

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Фото: Pixabay.com
Главного инспектора Ковровского таможенного поста Владимирской таможни Надежду Федорову обвиняют в халатности. Об этом сообщает
По предварительным данным, в период с 2016 по 2018 год Федорова разрешила выпуск 25 незаконных таможенных деклараций. Так, она допустила преступный вывоз из России более 1200 кубометров пиломатериалов на сумму более четырех миллионов рублей.
В отношении таможенницы возбудили уголовное дело по статье о халатности. Ей грозит штраф до 120 тысяч рублей или арест на три месяца.
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