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10:29, 24 июля 2019 296
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Еще на четырех рязанских улицах отключили холодную воду

Еще на четырех рязанских улицах отключили холодную воду

Утром в среду, 24 июля, еще на четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Гоголя, дома 3, 7;
  • улица Стройкова, дома 88, 88 корпус 1, 90, 92, 94/41;
  • улица Ленинского Комсомола, дома 91, 91 корпус 1, 93, 93 корпус 1, 93 корпус 2, 93 корпус 3, 95, 95 корпус 1, 95 корпус 2, 95 корпус 3, 97, 99, 89;
  • улица 10-я Линия, дома 35, 37, 37 корпус 1, 37 корпус 2, 39.

Напомним, ранее воду отключили на улице Зубковой.


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