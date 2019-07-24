Для продажи квартиры калужанину пришлось погасить 120 тысяч долга

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Калужанину пришлось погасить 120 тысяч рублей долга, чтобы продать квартиру. Об этом пишет
Так, 38-летний житель области задолжал около 120 тысяч физическому лицу. При этом деньги он выплачивал и скрывался от приставов.
Сотрудники ведомства наложили арест на его квартиру, должник явился в управление и оплатил всю сумму.
После этого все ограничения были сняты.
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