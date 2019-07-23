Житель Гусь-Хрустального до смерти избил жену

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Житель Гусь-Хрустального на почве ревности до смерти избил жену. Об этом сообщили на
По данным следствия и суда, вечером 8 декабря 2018 года в комнате коммунальной квартиры 32-летний мужчина и его 22-летняя супруга поссорились из-за ревности. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанес ей множественные травмы.
После драки супруги помирились и легли спать. А утром следующего дня мужчина обнаружил жену без признаков жизни. Экспертиза позже установила, что смерть девушки наступила в результате последствий черепно-мозговой травмы.
После этого, «ревнивец» обзвонил родственников, сказав, что «убил Катю», затем под вымышленным именем сообщил в полицию о смерти женщины, злоупотреблявшей алкоголем. Сам же с места преступления скрылся, но на следующий день, 10 декабря, самостоятельно явился с повинной в правоохранительные органы. Следователи отметили, что мужчина ранее был судим.
Осужденному назначили наказание по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать срок ему предстоит в исправительной колонии особого режима.
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Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.