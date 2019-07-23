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15:31, 23 июля 2019 64

За строительством яслей в Рыбном следят с помощью камер

За строительством яслей в Рыбном следят с помощью камер

В Рыбновском районе реализуют нацпроект «Демография», в рамках которого возводят пристройки к двум детским садам — №3 и №10.

Строительство объектов контролирует член фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Макаров, депутаты облдумы и представителей органов местного самоуправления. По инициативе парламентария на площадках установили видеокамеры для онлайн-фиксации хода и качества работ.

В понедельник, 22 июля, объекты посетили руководитель фракции «Единая Россия» в облдуме Михаил Кривцов, и.о. главы администрации района Андрей Горелов и и.о. замглавы администрации Владимир Михешкин.

На возведение пристройки к детскому саду №10 из федерального, регионального и местного бюджетов выделили более 52 млн рублей. Подрядная организация — ЗАО «Стройсервис», срок сдачи объекта — декабрь 2019 года.

«Сейчас ведется строительная часть работ. Была задержка с финансированием, на данный момент отставания по графику уже практически нет. Подрядчик заверяет, что проблем с завершением строительства и благоустройством территории не возникнет. Проведены торги на поставку оборудования, которая начнется после 15 августа», — рассказал Андрей Горелов.

Пристройку на две ясельные группы к детсаду №3 делает подрядчик ООО «Ремстройсервис». Общий объем финансирования составил более 35 млн рублей, из них 24,8 млн — из федерального бюджета, 10,7 млн — региональные средства.

Сейчас в дошкольном учреждении веду отделочные работы, подрядчик уже приступил к благоустройству территории. Сдача пристройки запланирована на октябрь 2019 года.


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