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18:22, 23 июля 2019 82
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Во Владимирской области столкнулась маршрутка и «семерка», есть погибший

Во Владимирской области столкнулась маршрутка и «семерка», есть погибший

В Муромском районе возле поворота на деревню Пестенькино во вторник, 23 июля, столкнулась «ВАЗ-2107» и «Фольксваген Крафтер». Об этом рассказали в пресс-службе владимирского УМВД.

ДТП произошло около 15.30 на 118 км автодороги «Владимир — Муром». В нем погиб 49-летний водитель «семерки» и пострадали семеро пассажиров «Фольксвагена».

В настоящее время причина и обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками полиции.


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