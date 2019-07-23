Во Владимирской области столкнулась маршрутка и «семерка», есть погибший

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В Муромском районе возле поворота на деревню Пестенькино во вторник, 23 июля, столкнулась «ВАЗ-2107» и «Фольксваген Крафтер». Об этом рассказали в
ДТП произошло около 15.30 на 118 км автодороги «Владимир — Муром». В нем погиб 49-летний водитель «семерки» и пострадали семеро пассажиров «Фольксвагена».
В настоящее время причина и обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками полиции.
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