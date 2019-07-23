Во Владимирской области погиб рабочий фермы

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
На ферме Нестерово Юрьев-Польского района Владимирской области погиб рабочий. Об этом сообщил
По данным следствия, 16 июня, 58-летний мужчина самостоятельно открыл кожухи навозоуборочного транспортера и попал в ленту, получив травмы, не совместимые с жизнью. По факту смерти проводится проверка.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
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