Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:09, 23 июля 2019 263
 0    0

Во Владимирской области перевернулась «двенадцатая», есть погибший

Во Владимирской области перевернулась «двенадцатая», есть погибший

Во вторник, 23 июля, около 2:45 утра на 11 километре дороги «Собинка — Лакинск — Ставрово» в Собинском районе перевернулась «двенадцатая». Об этом сообщили в пресс-службе владимирского УМВД.

По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21102», двигаясь со стороны Лакинска в сторону поселка Ставрово, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и вылетел в кювет.

В результате аварии водитель легковушки, а также двое его пассажиров — 2003 и 1998 годов рождения получили травмы. Всех пострадавших доставили в больницу. Третий пассажир погиб.

Фото владимирского УМВД


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Топорная работа. Рязань теряет свои зеленые легкие, несмотря на массовые посадки

Топорная работа. Рязань теряет свои зеленые легкие, несмотря на массовые посадки

Куда с улиц Рязани исчезают зеленые насаждения?

Популярное
Комментируемое
Новое
17:05, 10 июля 2019 21 151
ФК «Рязань-ВДВ» подписал легионеров из Сербии и Азербайджана
12:28, 14 июля 2019 20 786
Рязанская фигуристка Александра Трусова представит Европу на международном турнире 2
13:42, 9 июля 2019 20 268
Футболистка Рязани «ВДВ» восстановилась после аварии на Московском шоссе
9:56, 10 июля 2019 19 944
Тульский «Арсенал» начал переговоры о возвращении Резиуана Мирзова
17:44, 13 июля 2019 19 531
Румынская теннисистка Симона Халеп разгромила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум