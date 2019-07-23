Во Владимирской области перевернулась «двенадцатая», есть погибший

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Во вторник, 23 июля, около 2:45 утра на 11 километре дороги «Собинка — Лакинск — Ставрово» в Собинском районе перевернулась «двенадцатая». Об этом сообщили в пресс-службе владимирского
По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21102», двигаясь со стороны Лакинска в сторону поселка Ставрово, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и вылетел в кювет.
В результате аварии водитель легковушки, а также двое его пассажиров — 2003 и 1998 годов рождения получили травмы. Всех пострадавших доставили в больницу. Третий пассажир погиб.
Фото владимирского УМВД
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