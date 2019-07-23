Владимир получит деньги на строительство Рпенского проезда

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Владимир получит 15 миллионов рублей на строительство Рпенского проезда. Средства поступят из областного бюджета, пишет
На дорогу, протяженностью около двух километров, потребуется примерно 2,2 миллиардов рублей. Кроме того, в Белом доме рассчитывают на получение субсидии из федерального бюджета.
Дополнительные средства на разработку проектной документации по строительству Рпенского проезда мэрии Владимира выделят из бюджета обладминистрации.
Деньги на софинансирование строительства дороги должны подготовить при формировании проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Фото Александра Горбунова / АиФ
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