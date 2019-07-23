В Тульской области зафиксировали восемь случаев бешенства животных

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Фото: Pixabay.com
В Тульской области за первое полугодие зафиксировали восемь случаев бешенства животных, сообщает
Очаги бешенства зарегистрировали в Туле, Ленинском, Алексинском, Богородицком, Веневском, Донском, Одоевском и Узловском районах.
Среди заболевших животных преобладают собаки — 75% и кошки — 25%, из них 50% - домашние животные, 50% - бездомные бродячие животные.
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