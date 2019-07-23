В среду в Рязанской области потеплеет до +28 градусов. Прогноз погоды

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В среду, 24 июля, в Рязанской области потеплеет до +28 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь, местами гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман.
Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +13, + 18 градусов, днем +23, +28 градусов.
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