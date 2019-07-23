В Сасовском районе ребенок поджег жилой дом

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Вечером 20 июля в селе Салтыково Сасовского района сгорел жилой дом. Пожар произошел около 17:00. Об этом пишет сайт ИД
В доме жила семья из трех человек. Никто из жильцов не пострадал. Со слов хозяйки, сарай поджег ее ребенок, а дальше пламя перекинулось на дом.
Как рассказали соседи погорельцев, семья неблагополучная. У хозяйки дома четверо детей. Самому старшему из них 17 лет. В отношении троих старших детей женщина лишена родительских прав и не выплачивает им алименты.
Четвертый, самый младший, воспитывался в Сасовском реабилитационном центре для несовершеннолетних.
Сейчас вся семья находится в Сасовском ММЦ на лечении.
Фото из группы «ВКонтакте»
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