В Сасовском районе четырехлетний ребенок сжег сарай и дом матери

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В субботу, 20 июля, в селе Салтыково Сасовского района произошел пожар. Сигнал о возгорании в сарае поступил около 17:00, пишет издательство «
Огонь перекинулся на жилой дом, где находились 43-летняя женщина, ее сожитель и четырехлетний ребенок.
Пожар удалось потушить, никто из людей не пострадал. Сама хозяйка дома рассказала, что сарай поджег ее ребенок.
По словам местных жителей, у женщины четверо детей, старшему из которых 17 лет. Все они живут с родным отцом во Владимирской области, их мать лишена родительских прав и платит алименты.
«Самый младший воспитывался в Сасовском реабилитационном центре для несовершеннолетних. Незадолго до пожара мать забрала его к себе», — рассказали соседи.
Фото из группы «Сасовский район» «ВКонтакте»
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьУтонувший в Спасском районе мужчина оказался москвичом
|
cледующая новость →На трех рязанских улицах отключили холодную воду
Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.