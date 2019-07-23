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12:55, 23 июля 2019 717
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В Сасовском районе четырехлетний ребенок сжег сарай и дом матери

В Сасовском районе четырехлетний ребенок сжег сарай и дом матери

В субботу, 20 июля, в селе Салтыково Сасовского района произошел пожар. Сигнал о возгорании в сарае поступил около 17:00, пишет издательство «Пресса».

Огонь перекинулся на жилой дом, где находились 43-летняя женщина, ее сожитель и четырехлетний ребенок.

Пожар удалось потушить, никто из людей не пострадал. Сама хозяйка дома рассказала, что сарай поджег ее ребенок.

По словам местных жителей, у женщины четверо детей, старшему из которых 17 лет. Все они живут с родным отцом во Владимирской области, их мать лишена родительских прав и платит алименты.

«Самый младший воспитывался в Сасовском реабилитационном центре для несовершеннолетних. Незадолго до пожара мать забрала его к себе», — рассказали соседи.

Фото из группы «Сасовский район» «ВКонтакте»


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