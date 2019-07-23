В Рязанской области начали поиски двух пропавших подростков

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В Рязанской области начали поиски двух подростков. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Рязань».
В воскресенье, 21 июля, пропали Юлия и Виктория Ухоловы. Девочкам по 14 лет (2005 год рождения). Подростки ушли из дома в селе Бакланово Пронского прайона и не вернулись.
Приметы Виктории: рост 155 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые, глаза зеленые. Одета в джинсы, розовую футболку и черные кроссовки. С собой черный рюкзак.
Приметы Юлии: рост 157 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые, глаза зеленые. Одета в бриджи или джинсы, желтую футболку, белые кроссовки. С собой фиолетовый рюкзак.
Если у вас есть любая информация о пропавших, просьба связаться с инфоргом поисково-спасательного отряда Наталией: +7 (964) 136-50-08
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