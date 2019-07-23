В полиции рассказали подробности поиска пропавших девочек из Пронска

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В поисках пропавших девочек из Пронска участвовала половина личного состава областного управления уголовного розыска и сотрудники ДПС. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Сестер нашли в селе Березняги Скопинского района. По данным правоохранителей, девочки направлялись к бабушке в Скопин.
«Наряды ДПС со всех сторон проверяли маршруты, по которым, предположительно, пошли подростки. Полицейские обрабатывали видео с камер видеонаблюдения и фактически установили их местонахождение. Пропавших перехватили примерно в 40 километрах от Скопина, куда они направлялись к бабушке», — сообщил начальник пресс-службы регионального УМВД Александр Поташов.
По предварительной информации, никаких противоправных действий в отношении подростков не совершалось.
Напомним, ранее в регионе
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