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14:10, 23 июля 2019 285
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В Туле отремонтируют одну из городских больниц

В Туле отремонтируют одну из городских больниц

В тульской горбольнице №9 запланировали ремонт на 2020 год. Об этом сообщил сайт myslo.ru.

Вопрос благоустройства здания стационара, в частности, установки лифта подняла одна из жительниц города на личном приеме граждан губернатора региона Алексея Дюмина.

В больнице работают отделения терапии, неврологии и гемодиализа, а вот лифт, так необходимый тяжёлым пациентам, не могут установить уже несколько десятилетий.

Глава региона отметил, что в настоящее время заключен контракт на разработку проектно-сметной документации для изготовления и монтажа грузопассажирского подъемника в больнице. Установить подъемник планируется в 2019 году.

А в 2020 году, по словам губернатора, в больнице запланирован капитальный ремонт.


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