В Туле отремонтируют одну из городских больниц

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В тульской горбольнице №9 запланировали ремонт на 2020 год. Об этом сообщил сайт
Вопрос благоустройства здания стационара, в частности, установки лифта подняла одна из жительниц города на личном приеме граждан губернатора региона Алексея Дюмина.
В больнице работают отделения терапии, неврологии и гемодиализа, а вот лифт, так необходимый тяжёлым пациентам, не могут установить уже несколько десятилетий.
Глава региона отметил, что в настоящее время заключен контракт на разработку проектно-сметной документации для изготовления и монтажа грузопассажирского подъемника в больнице. Установить подъемник планируется в 2019 году.
А в 2020 году, по словам губернатора, в больнице запланирован капитальный ремонт.
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