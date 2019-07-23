Экс-начальника муромской налоговой отправили под домашний арест за взятку

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Фото: Pixabay.com
Экс-начальника межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 4 по Владимирской области обвинили в получении взятки и превышении служебных полномочий. Об этом сообщили на
Как установило следствие, в 2017—2018 годах налоговик, используя свое должностное положение, не раз требовал с подчиненного вознаграждение за решение вопроса о продлении ему срока действия служебного контракта. В свою очередь сотрудник инспекции, завися от руководителя, подчинился и передал ему взятку в размере 37 тысяч рублей.
Кроме того, с начала августа 2016 и до конца декабря 2018 года осужденный требовал от подчиненных передавать ему часть выплаченных премий, получив в общей сложности около 300 тысяч рублей.
Отметим, что после возбуждения уголовного дела 15 июля экс-руководитель сбежал и был объявлен в розыск, но через несколько дней, 21 июля, его задержали. Следствие попросило суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование уголовного дела продолжается.
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