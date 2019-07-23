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В Касимове водитель «одиннадцатой» сбил велосипедистку. Об этом сообщил
В понедельник, 22 июля, около 17:00 58-летний местный житель на «ВАЗ-2111», выезжая со второстепенной дороги, не пропустил движущуюся по главной дороге на велосипеде 47-летнюю женщину.
В результате ДТП женщину доставили в медицинское учреждение.
В настоящее время проводится проверка.
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