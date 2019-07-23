RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В калужском аэропорту поставят памятник Циолковскому и информационную стелу. Соответствующий конкурс стартовал на сайте регионального минкульта, в понедельник, 23 июля.
По его условиям, высота памятника вместе с постаментом не должна превышать двух метров, в нем должны быть «отражены характерные особенности образа Констатнтина Циолковского как видного ученого исторической эпохи, удаленной от наших дней».
Кроме того, кандидатам необходимо будет разработать предложения по благоустройству прилегающей территории.
Прием работ для конкурса продлится до 1 ноября. Итоги подведут 15 числа того же месяца
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПропавшую пенсионерку из Божаткова нашли
|
cледующая новость →Массовую аварию на улице Островского спровоцировал пенсионер на «десятке» — полиция
Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.